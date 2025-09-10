ツーリングにハイスペック・スポーツが使われるニーズにXJ750も大幅改変！ 1981年、ヤマハは国内向けにXJ750を発売した。前年1980年に輸出向けでリリースしたXJ650を、日本のナナハン需要に合わせ750ccへ排気量を拡大したモデルだ。空冷DOHC2バルブの4気筒は。ジェネレーター（発電系）をクランクシャフト左側からシリンダー背面に搭載、クランクシャフトの長さがそのままエンジン