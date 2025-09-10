俳優笹野高史（77）が10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車を公開し、絶賛の声が寄せられている。笹野は「富士山を望む場所から」とだけ記述。白い車体の高級車「ポルシェ911ターボS」が雄大な富士山をバックにとまっている。青空と白い雲、ピカピカに輝く車体のコントラストが際立った1枚になっている。この投稿に対し「曇の桐間から富士山がかっこいいですねぇ〜」「雲の白と911の白がマッチしてますね」「めちゃくちゃ