俳優の沢村一樹（58歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。女優・橋本環奈（26歳）に“驚いたこと”を語った。番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、フリーアナウンサーの田中みな実と沢村をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、沢村が“現場で驚いたこと”について話し始める。「橋本環奈ちゃんと、何年か前に、1クールびっしり（