兵庫県の神戸市北区、六甲山地の北側、標高400mの盆地に位置している「有馬温泉」。1400年以上の歴史を持ち、道後温泉（愛媛県）や白浜温泉（和歌山県）と共に日本三古泉にも挙げられています。周辺をそぞろ歩きで楽しむこともでき、国内外問わず多くの観光客で賑わいます。過去に様々な著名人が訪れたという記録が残っているという同温泉について、一般社団法人有馬温泉観光協会会長の金井啓修さんに詳しく聞きました。有馬川親