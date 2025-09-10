就任1年目ながらチームを驚異の独走劇へと導き、9月7日にNPB史上最速優勝を果たした阪神・藤川球児監督。開幕前は「コーチ未経験」のまま指揮官となったことを不安視する声もあったが、フタを開けてみれば”いきなり名将”とも言うべき盤石の戦いぶりだった。その勝負強さは、いかにして育まれたのか──。その原点を辿った【前後編の前編】【写真】“火の玉ストレート”勝利の方程式のひとりとして活躍した現役時代の藤川球児