ベッセント米財務長官FRBに政策スタンス変更を求める、高金利で経済成長を阻害している 米雇用者数の年次改定で過去最大となる91万1000人の下方修正を受け、ベッセント米財務長官はFRBは政策金利の調整を行うべきだと、FRBに政策スタンス変更を求めている。 ベッセント氏は、事実を把握していなかったことが判明した。トランプ大統領は報道されているよりも、はるかに悪い経済状況を引き継いだ。高金利で経済成長を阻害し