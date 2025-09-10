5日、静岡県内で推定風速75メートルの“過去最強クラス”の竜巻が発生。電柱が倒れ、4トントラックが横転するなどの被害が出た。【映像】電柱・トラックが倒れ、屋根が吹き飛んだ！ 衝撃の竜巻被害（リアルタイム映像も）竜巻は予測が難しいというが、避難する際に気を付けるポイントなどについて元気象庁長官 西出則武氏に聞いた。━━竜巻が起きた時、我々はどんな行動をとるべきか？「気象庁が竜巻注意情報を出したら、まず