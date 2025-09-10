在日外国人には「サブカル好きが高じて日本に」というタイプも多いが、ヒウさんほどのめりこみ度も高く、かつ日本社会でしっかりと社会人として働いている人は珍しいかも（写真：筆者撮影）【写真】大好きなゲームの”聖地巡礼”をするヒウさん日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載