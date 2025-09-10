『艦これ』の画面を見せつつ熱く語るヒウさん。いまや甲種勲章17の立派な提督である（写真：筆者撮影）【写真】呉市にある大和ミュージアムにて。『艦これ』聖地巡礼の旅のひとコマ日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き