夏の水分補給や運動時に欠かせないスポーツドリンク。体に良いイメージがありますが、実は500mlのペットボトル1本で、1日に必要な糖分量を超えてしまうことをご存じですか? 糖分の過剰摂取は、肥満や糖尿病のリスクを高めるだけでなく、子どもにとってはむし歯の原因にもなりかねません。健康を守るための飲み方について、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。 監修管理栄養士：高木 美奈子（管理栄養士）