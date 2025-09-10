普段何気なく飲んでいる水。果たして十分な量が取れているでしょうか。水には「種類」があって、目的に応じて飲み分けると効果的なことを、ご存じでしょうか。今回は、私たちの健康に重要な役割を果たしている、水の飲み方についてお伝えします。（管理栄養士岡田明子）中高年の体は水分を保ちにくい？中高年にとって、水分補給は若い頃以上に重要な意味を持ちます。年齢とともに基礎代謝が下がり、筋肉量も減少傾向にあるので