北広島市の生活困窮者向けの共同住宅で2022年9月、2人が死亡した放火殺人事件で、被告の男（70）の初公判（裁判員裁判）が2025年9月2日に開かれました。殺人と放火の罪に問われているのは、荻野正美被告70歳です。起訴状によりますと、荻野被告は2022年9月、北広島市の生活困窮者向けの共同住宅の自室に火をつけ、管理人の男性と入居していた女性を死亡させた罪に問われています。 「どうして事件を起こしたのか…」 予定通り始