県産ヒノキの端材を活用したアイテム。 日本の優れた商品を認定するセレクションで『最高金賞』に輝き、新たな土産品として期待されています。 県産のヒノキを活用した香り袋「サシェ」と、入浴剤。 （古場一男材木店 古場 信成 取締役） 「天然素材なので、芳香剤のような強い香りはしないが、天然100％のヒノキのふんわりした心地よい香り」 佐世保市大和町の「古場一男材木店」。 商品は、取締役の古場 信成さ