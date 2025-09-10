2025年9月9日、韓国・東亜サイエンスはこのほど「韓国の20〜39歳女性の自殺率が世界で最も高いという調査結果が発表された」とし、「韓国の自殺率が経済協力開発機構（OECD）加盟国中1位を維持する背景に、若年層の自殺率急増という現状があることを示している」と伝えた。記事によると、韓国・高麗大学の研究チームが世界保健機関（WHO）の死亡統計と国連の人口データをもとに、世界55カ国・地域の若年層の01〜20年の自殺率を分析