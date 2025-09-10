家で食べるイメージが強い「そうめん」ですが、これまでのイメージを覆す“創作系”のそうめんを出す店が人気になっています。 【写真を見る】“イカ墨”や“ジェノベーゼ”「進化系そうめん」専門店続々【THE TIME,】 カスタマイズで「自分好みの一皿」「すごくコシがあって美味しい。“イタリアン系”のそうめんは初めて食べた」（20代女性）「美味しい。“別もの”みたい」（20代男性）多くの人で賑わっていたのは、