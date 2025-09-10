ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÄÌ¾ï¿¼Ìë0»þ48Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¸á¸å10»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂôÂ¼¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë¬¤ì¤¿³¹¤ÏÂôÂ¼¤¬36Ç¯Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åìµþ¡¦ÃæÌî¡£¡È¸¸¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡É¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤«¤é¡Ö¤É