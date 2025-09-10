※9月10日(水)午前8時時点 運転見合わせ 鹿児島線（上下線）：玉名～八代 豊肥線（上下線）：熊本～肥後大津 三角線（上下線）：宇土～三角 遅延 鹿児島線（上下線）：熊本～宇土 熊本市電（路面電車）トラブルでダイヤ乱れ※詳細不明