◇プロ野球セ・リーグ 巨人6ー4広島（9日、東京ドーム）広島の小園海斗内選手は試合前まで打率.296、巨人・泉口友汰選手に2厘差の2位。この日猛打賞をマークし、打率.300でリーグトップに立ちました。小園選手は初回、1死二塁からライトにタイムリーツーベースを放つと、続く2回2死の場面でレフト前へマルチ安打。さらに5回にはセンター前ヒットを放ち、猛打賞をマークしました。一方、泉口選手は4打数1安打で打率.298。試合終了時