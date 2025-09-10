巨人のライデル・マルティネスが9日の広島戦に登板し、今季40セーブ目をマーク。これで2年連続で40セーブの大台に到達した。2点リードの9回のマウンドに上がると、2番・ファビアンから始まった広島打線に対して中飛、空振り三振、右飛と三者凡退に打ち取り無失点で抑えた。9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、番組解説陣が今季のマルティネスについて言及。池田親興氏は「変わらない。どういう場面で投げよ