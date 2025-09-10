巨人が6−4で広島に勝利。ここまで2戦2敗と苦手としてきた広島・床田寛樹に対し、リチャードの満塁弾など初回から6得点を奪うと、この6点でリードを守り切り白星を掴んだ。床田攻略のポイントについて、9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で田尾安志氏が解説した。「ヒットを見ると全て少し手元で変化している。それを綺麗にセンターに打ち返したことで対応できましたね。あとは完璧にやられましたけど初回で決まり