ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿8²ó¤«¤é¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥ì¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡¢9²ó¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£1-1¤Î7²ó¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£8²ó¤«¤é¹¥Åê¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ËÂå¤ï¤ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤ï¤º