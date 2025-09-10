松本孝弘 松本孝弘（B’z）が、10月8日にNew Single「Tiger’s Eye」を発売する。松本孝弘×阪神タイガース球団創設90周年記念公式テーマソング「 Tiger’sコラボレーションCDを数量限定で発売。球団創設90周年を迎えた今シーズン、史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した阪神タイガース。この記念すべき周年イヤーを飾る、 松本孝弘書き下ろしのテーマソング「Tiger’s Eye」が、阪神タイガースとのコラボ