若宮詩暢（松岡茉優）（C）日本テレビ 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』の最終回が、本日9月10日よる10時から放送される。【写真】ドラマ『ちはやふる−めぐり−』第10話場面カット本作は、青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描く。最終回では、全国大会出場をかけた、梅園と瑞沢の決戦の様子が描かれる。藍沢めぐる