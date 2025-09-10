◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム7-4ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)2位日本ハムは首位ソフトバンク相手に逆転勝利。今川優馬選手が決勝ホームラン含む3安打3打点の活躍を見せました。この日の試合前、約4か月ぶりに1軍登録された今川選手。首位攻防戦に「2番・センター」でいきなりスタメン起用されると、3点を追う第2打席でモイネロ投手からタイムリー2ベースを放ち反撃ののろしを上げます。さらに同点の第3打席に