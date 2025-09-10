気象台は、午前6時53分に、洪水警報を宇土市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・宇土市に発表 10日06:53時点熊本、天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報・土砂災害・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報10日昼前にかけて警戒■宇土市□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけて