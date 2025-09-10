気象台は、午前6時50分に、大雨警報（浸水害）を岩国市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・岩国市に発表 10日06:50時点東部では、10日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岩国市□大雨警報【発表】・浸水10日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mm