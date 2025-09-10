東京･品川区のクリーニング店の店内ではお客さんに電話をかけ、“あるお願い”をしていた。小林ランドリー工場：「7月7日にお預かりしたダウンがまだお店にありまして･･･」クリーニング済みの秋物や冬物の衣料を引き取りに来るよう“催促”していた。喜多川楓ディレクター：春頃に出された秋物、冬物の衣類ですが、長引く暑さのせいか、まだ取りに来られていないお客さんもいるようです店の保管場所には、コートや革ジャン、そして