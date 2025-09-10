豪華な内装で貸会場として人気を呼んでいるキャバレー「グランドサロン十三」（写真：筆者撮影）【写真】グランドサロン十三で撮影された映画『国宝』の１シーン大ヒットとなっている映画『国宝』を観ていて、劇中に出てくる、ある場面が強烈な印象として残った。なぜなら、その舞台は筆者がかつて社交ダンスのパーティー会場として訪れた、グランドキャバレー「グランドサロン十三」だったからだ。グランドサロン十三で撮影された