2代目オーナーの宮田泰三さん（左）と妻のマリアさん（写真：筆者撮影）【写真】MVやテレビ番組の撮影などでも使われてきているステージ（写真：筆者撮影）今ではあまり聞かれなくなった”キャバレー”だが、大阪・十三の地には半世紀以上にわたり、ひときわ豪華な輝きを放ち続けるグランドキャバレー「グランドサロン十三」がある。創業以来、きらびやかなシャンデリア、曲線美を持つソファー、そしてステージでの多彩なショーで