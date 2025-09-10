欧州各地で行われている2026年W杯予選。1998年大会以来の出場を目指すノルウェーは、9日に行われたモルドバ戦に11-1で歴史的大勝を収めた。ボール保持率65％、シュート35本と相手を圧倒し、世界的ストライカーのアーリング・ハーランドが1人で5ゴールと大暴れ。『VG』によれば、ノルウェー代表選手が1試合5ゴールを記録するのは、1948年以来のこと。ハーランドは「かなりヤバいね。これ以上言えない、見ての通りさ」とコメント。キ