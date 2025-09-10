女優・綾瀬はるかのカツラ姿がキュートだ。俳優の渡辺謙のインスタグラムに登場し、２ショットが披露された。７日放送のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）第３４話でクランクアップを迎えた渡辺は「長きに渡り出演して来ました『べらぼう』今回をもちましておさらばとなります」と投稿。「失脚後もしぶとく職をまっとうしてきましたが、田沼時代が幕を閉じました。意次の見方を少し変えて貰え