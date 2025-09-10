◆米大リーグオリオールズ―パイレーツ（９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が９日（日本時間１０日）、本拠地・パイレーツ戦前にキャッチボールを行った。菅野は７日（同８日）に本拠地・ドジャース戦で先発。大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まったが、４７号先頭打者本塁打を浴びると、２打席目にも４８号ソロを浴びた。「やりたいことは、色々