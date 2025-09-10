5日、静岡県内で推定風速75メートルの“過去最強クラス”の竜巻が発生。電柱が倒れ、4トントラックが横転するなどの被害が出た。【映像】電柱・トラックが倒れ、屋根が吹き飛んだ！ 衝撃の竜巻被害（リアルタイム映像も）この竜巻は、突風の強さを示す「日本版改良藤田スケール」において6段階のうち上から3番目の「JEF3」に該当するという。「JEF4」「JEF5」とはどれ程の脅威なのか？ そもそも竜巻が発生するメカニズムや起き