◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム7-4ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)2位日本ハムは首位ソフトバンク相手に逆転勝利。山縣秀選手が2本のホームランを放ちました。ルーキーの山縣選手は1点を追う4回に、モイネロ投手からレフトへ2号同点ソロ。さらに1点リードの6回にも再びモイネロ投手から2打席連発となる3号2ランを放ち、自身初のマルチホームランを記録しました。この試合は3安打(うち2本塁打)3打点と活躍し、チーム