所要時間約11分短縮！国道49号は福島県いわき市と新潟県新潟市を結ぶ主要幹線道路です。太平洋側と日本海側の物流を支える道路として重要な役割を果たしています。そんな国道49号のうち、新潟県阿賀野市を通る「水原バイパス」が2025年6月8日に全線開通を果たしました。【画像】超便利！国道49号「水原バイパス」のルートを見る（10枚）これによってどのような効果が期待できるのでしょうか。国道49号「水原バイパス」の様子