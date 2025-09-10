アメリカの株式市場で9日、3つの主要な株価指数がいずれも終値で史上最高値を更新しました。9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万5711ドル34セントで取引を終え、先月28日につけた終値の史上最高値を更新しました。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数も終値の史上最高値を更新し、6512.61で取引を終えました。さらに、ハイテク株が中心のナスダック総合指数も2万1879.49で取引を終え、こちらも史上最高値