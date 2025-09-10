イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦交渉の仲介国カタールで、イスラエルがハマスの幹部を標的とした攻撃を行いました。カタールの首都ドーハで9日、爆発がありました。イスラエル軍は声明で「ハマスの幹部を標的とした精密攻撃を実施した」と明らかにし、その幹部について「イスラエルに対する戦争を画策し、指揮してきた」などと主張しました。ロイター通信はイスラエル当局者の話として、攻撃はパレスチナ自治区ガザの停戦交