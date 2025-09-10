◇プロ野球セ・リーグ 巨人6ー4広島(9日、東京ドーム)巨人の守護神ライデル・マルティネス投手が今季40Sに到達。中日に所属していた昨季に続いて2年連続となりますが、2球団で40Sを達成するのはプロ野球史上初めての快挙となりました。この日の試合後、今季の投球について「今まで良い結果が出ていると思いますけど、それは今までしてきたしっかりとした練習であったり、準備の成果でもあると思いますけど、何よりもチームのおかげ