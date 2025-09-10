◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)卓球のWTTチャンピオンズ マカオが9日に開幕。女子シングルス1回戦では、伊藤美誠選手と大藤沙月選手が2回戦進出を決めました。世界ランク8位の伊藤選手は、同32位オーストラリアのリウ・ヤンズー選手に3-0(11-8、14-12、12-10)で勝利。同10位の大藤沙月選手が韓国のエース、シン・ユビン選手に2ゲームを先取されますが、3-2(9-11、9-11、11-9、12-10、11-9)の大逆転勝利を