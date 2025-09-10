モデル・タレント・プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、9日発売の『週刊SPA!』9月16・23日合併号（扶桑社）の表紙を飾った。【写真】“役満ボディ”あらわなランジェリーカットを披露する岡田紗佳誌面では「国宝級！無双BODY」と題し、大人の色香をまとった岡田が美脚や憂いを帯びた表情を披露。芸術的とも評されるスタイルで見る者を圧倒する内容となっている。岡田は1994年生まれ、東京都出身。Mリーグ「KADOKAWAサクラナ