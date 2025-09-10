9月9日夜遅く、名古屋市中区で軽自動車が歩行者をはねる事故があり、60代くらいの女性が意識不明の重体です。警察によりますと、事故があったのは中区金山1丁目の丁字路付近で、9日午後10時半頃、「車と歩行者の人身事故で歩行者が倒れている」と通行人から110番通報がありました。はねられたのは60代くらいの女性で、すぐに救急車で病院に運ばれましたが意識不明の重体となっています。軽自動車を運転していた53歳の会社員