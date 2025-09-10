衝撃の敗戦だ。現地９月９日に北中米ワールドカップの欧州予選が各地で開催。グループIではノルウェーとモルドバが対戦し、ノルウェーがアーリング・ハーランドの５得点など11−１で大勝した。これでノルウェーは５連勝でグループ首位を快走。一方のモルドバは無念の５連敗で最下位に沈む。ここまでを振り返れば、予選の初戦でノルウェーに０−５で敗れたあと、エストニアに２−３、イタリアに０−２、イスラエルに０−４と