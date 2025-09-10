北海道・帯広警察署は2025年9月9日、窃盗の疑いで帯広市のアルバイト従業員の男（28）を逮捕しました。男は8月29日午後1時ごろから午後10時20分ごろまでの間、帯広市内にあるアルバイト先のコンビニエンスストアの事務室で、店長の男性（26）の財布から現金1万円を盗んだ疑いが持たれています。店の関係者が警察署を訪れて被害が発覚し、防犯カメラの映像などから男を特定して逮捕に至りました。調べに対し男は「ゲームの課