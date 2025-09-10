竜巻の突風により1000棟を超える住宅に被害が出た静岡県牧之原市。がれきの片づけなどに追われる住民たちを支えようと、災害ボランティアの支援の輪が広がっています。 【写真を見る】「少しでも自分にできることがあったら」竜巻被害の牧之原市に広がる支援の輪 =静岡 9月5日に静岡県牧之原市で発生した竜巻。少なくとも1116棟の住宅に被害を及ぼした突風の強さは瞬間風速約75メートルと推定され、国内最大級だったことが