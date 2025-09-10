カタールの首都ドーハで複数の爆発音の後、煙が立ち上った/Ibraheem Abu Mustafa/Reuters（ＣＮＮ）イスラエルは９日、イスラム組織ハマスの指導部を標的にカタールの首都ドーハを攻撃した。カタール内務省によると、現場で警備にあたっていた職員１人が死亡したほか、複数が負傷した。カタールの発表によると、攻撃を受けたのはハマス政治局のメンバーが住む住宅。ハマスは声明を出し、攻撃でメンバー５人が死亡したものの、パレ