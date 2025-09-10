アメリカのホワイトハウスの報道官は9日、イスラエル軍がイスラム組織ハマスの幹部を狙ってカタールの首都を空爆したことについて、トランプ大統領が遺憾を表明していると語りました。レビット報道官：大統領はカタールをアメリカの強力な同盟国と考えており、今回の攻撃を非常に残念に思っている。ホワイトハウスのレビット報道官は、イスラエルによる攻撃について「カタール国内への一方的な攻撃は、イスラエルやアメリカの目標