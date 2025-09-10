◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは９日（日本時間１０日）、救援左腕のアレックス・ベシア投手（２９）がメジャーに復帰し、代わってベン・カスペリアス投手（２６）をマイナーに降格させたことを発表した。ベシアは６４登板のバンダに次ぐチーム２位タイの５９試合に登板しているタフネス左腕。３勝２敗４セーブで防御率２・７５と安定した投球