元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が８日のフジテレビ系「ネプリーグＳＰ」（月曜・午後７時）に出演した。この日は「昭和ｖｓ平成ｖｓ令和！アイドル＆アーティスト世代間対決」と題した特番。板野は手越祐也、ゴールデンボンバーの歌広場淳、ＴＲＦのＳＡＭと平成チームで参戦した。小中学校で習う常識漢字の読み書きに関するクイズでは、反比例を「はんぴれい」、縄文を「じょうもん」と読んで見事に正解。しかし今年の名