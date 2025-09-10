【女子旅プレス＝2025/09/10】生ドーナツ専門店・アイムドーナツ？（I’m donut ？）が関西初出店。京都・四条河原町に2025年9月13日（土）よりオープンする。【写真】パン＆生ドーナツ店「ダコー？駒沢」“Iʼm donut？”と“ダコー”を融合した新ブランド◆アイムドーナツ？が京都初出店オーナーシェフ・平子良太が手がけるアイムドーナツ？は、現在国内8店舗を展開する生ドーナツ専門店。外はカリッと、中はふんわりしゅわ