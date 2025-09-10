厳しい残暑の中、福岡県と佐賀県で食中毒の報告が相次いでいます。8月23日には、佐賀市の老人ホームで、同じ食事をとった入所者39人の集団食中毒が発生しました。8月29日には、福岡県久留米市の居酒屋で、肝刺しなどの鶏料理を食べた30代の男性5人が食中毒の症状を訴えました。■福岡県 生活衛生課・対馬 遊 係長「まだまだ気温が高い時期が続くので、細菌性の食中毒は発生しやすくなるので注意が必要です。」 福岡県内で